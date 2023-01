Les Mambas renversants. Dominant mais mené au score par la Libye à la suite d’un contre son Chico, le Mozambique a complètement renversé le cours du match à partir du dernier quart d’heure grâce notamment aux remplacements effectués par le sélectionneur Chiquinho Conde. Avec cette deuxième défaite de rang, les Libyens sont éliminés.

Lors de son premier match, le Mozambique avait arraché un match nul 0-0 contre l’Ethiopie. On pouvait donc déjà commencer à imaginer les Mambas venir inquiéter la Libye, et tel a été le cas. Très entreprenants, les Mozambicains ont assez nettement dominé les débats en première période. Pourtant, à la pause, c’est eux qui couraient derrière le score.

Voulant dégager un centre de Mohammed Al Munir, Chico trompait son gardien de but et mettait la balle au fond (0-1, 23e). Le Mozambique a poussé pour revenir à la marque avant la mi-temps. En vain. En seconde période, Chiqinho Conde effectue trois changements à la 53e. Des remplacements payants puisque Melque Alexandre, un des entrants, à égaliser d’un joli (1-1, 74e).

Une égalisation qui piquait de vif les Mambas, qui iront chercher l’avantage dans la foulée grâce à Nenê (2-1, 80e), peu avant que Pachoio Lau Ha King ne marque le troisième but (3-1, 84e). Profitant d’une boulette du gardien mozambicain, la Libye a mis plus d’étincelles en fin de match par l’intermédiaire d’Anis Saltou (3-2, 90e+3). Mais les Chevaliers de la Méditerranée vont bien s’incliner.

Ainsi, la Libye concède sa deuxième défaite d’affilée dans ce Championnat d’Afrique des Nations et quitte la compétition avant même son dernier match contre l’Ethiopie. De son côté, le Mozambique prend provisoirement la tête du Groupe A avec quatre points devant l’Algérie, qui affronte l’Ethiopie ce soir (19h00 GMT). Les Algériens peuvent valider leur qualification en cas de victoire.

Full time! 🔚

🇲🇿 Mozambique 3-2 Libya 🇱🇾

The Mambas top group A temporarily with a win against the 2014 champions. They are currently at four points while Libya are yet to collect any.

#TotalEnergiesCHAN2022 | #MOZLBY pic.twitter.com/OzvAdzNk84

— MARHABA (@CAF_Online) January 17, 2023