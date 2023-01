Pas de magie mais l’essentiel est assuré pour l’Algérie. Hôtes de cette septième édition du Championnat d’Afrique des Nations, les Fennecs, comme lors de leur premier match contre la Libye, se sont imposés de la plus courte des manières face à une équipe d’Ethiopie (1-0) encore très peu inspirée offensivement.

Tenus en échec après la pause, les hommes de Madjid Bougherra ont réussi à débloquer la marque en début de seconde mi-temps sur un but d’Aimen Mahious (52e), déjà auteur de l’unique réalisation algérienne contre la Libye. Grâce à ce succès, l’Algérie décroche son sésame pour les quarts de finale.

De son coté, l’Ethiopie (3e, 1 point) devra absolument battre la Libye lors de la dernière journée pour espérer se hisser au prochain tour en finissant devant le Mozambique. Les Mambas comptent quatre points dans ce Groupe A après leur victoire renversante contre les Chevaliers de la Méditerranée (3-2).

FULL TIME! ⏰

🇩🇿 Algeria 1-0 Ethiopia 🇪🇹

With that win, Algeria are the first team to advance to the next stage. They’re yet to concede a goal!#TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGETH pic.twitter.com/vNuufdORT0

— MARHABA (@CAF_Online) January 17, 2023