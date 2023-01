Le défenseur central des Lions était en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match Sénégal v Ouganda. Cheikh Oumar Ndiaye espère une victoire demain.

Victorieux d’entrée, le Sénégal espère enchaîner pour sa deuxième sortie. Ainsi, les Lions Locaux misent sur le collectif pour enregistrer encore un succès et avancer dans la compétition. « Je pense que le groupe vit bien. On a toujours une solidarité de groupe. Parce qu’on a passé beaucoup de mois ensemble en préparation. Nous faisons beaucoup de récupérations et on sera prêt demain » a déclaré le joueur de 20 ans.

Alors qu’il portait le brassard lors de la victoire contre la Cote d’Ivoire, le pensionnaire de Génération Foot partage son émotion avec les journalistes. « C’est une motivation supplémentaire. C’est un signe de confiance du coach et son staff. Je le porte avec plaisir ».

Alors que leur adversaire du jour a fait un match nul lors de la première journée, Cheikh Oumar Ndiaye et ses coéquipiers ne s’attendent pas à un match facile. « Forcément, on aura plus de motivation. On sait que ce sera un match difficile, on doit se concentrer sur la tactique mise en place pour faire un bon match ».

