Dans un interview accordé à Seneweb, Gouy Gui a évoqué sa carrière et survolé l’actualité de la lutte notamment la défaite de Balla Gaye 2 contre Boy Niang sans oublier d’évoquer sa relation tendue avec Lac 2 Guiers.

Depuis qu’il a perdu lors de son dernier combat en février 2022 contre Reug-Reug, Gouy Gui est désormais plus souvent devant les médias que dans l’arène. Le lutteur de l’écurie Mory Fadam qui a accordé un entretien à Seneweb est revenu sur l’actualité chaude de la lutte notamment sur le combat entre « son frère » Balla Gaye 2 et Boy Niang. Gouy Gui dit ne pas avoir apprécié la sortie de certains proches de Balla Gaye 2 suite à sa défaite le 1er janvier dernier.

« Balla Gaye a lutté et a perdu. C’est comme ça. Il s’est entrainé durement mais Dieu a donné la victoire à son adversaire. Il faut que l’on accepte cela. Ce n’est pas sur le plan mystique qu’on obtient une victoire. Après le combat, j’ai entendu les sorties de certains qui malheureusement ne maitrisent pas ce qu’ils disent. Personnellement j’ai fait ce que je pouvais pour l’aider. Balla Gaye est mon frère et on a aucun problème. On a entendu beaucoup de choses sur moi , sur Alioune Seye 2 et sur d’autres pourtant Balla Gaye m’a appelé à la veille de son combat. C’est pour vous dire que nous sommes vraiment proche… » a révélé Gouy Gui

« Quand il y’a une victoire, tout le monde se signale de gauche à droite pour dire qu’il a fait telle ou telle chose. Mais il y’a une défaite, vous ne voyez personne. La preuve est que quand Boy Niang a terrassé Balla Gaye , Aziz Ndiaye, Baye Ndiaye et moi étions les premiers dans l’enceinte pour le relever. Les autres gens dans son entourage ne sont pas très fair play. Ils n’acceptent pas les défaites de Balla Gaye parce qu’ils ne veulent que la victoire et c’est impossible » ajoute le tombeur de Siteu.

Après avoir adressé ses condoléances au peuple sénégalais suite aux terribles accidents survenus ces derniers jours, Gouy Gui est revenu sur la rumeur selon laquelle il aurait porter plainte contre Lac 2 Guiers avec qui sa relation est tendue ces derniers temps, Gouy Gui assure que jamais il n’ira jusque-là avec « le puncheur du Walo ». « Non il n ya pas eu de plainte entre nous parce qu’on avait de bons rapports. J’avais fait une sortie qui ne l’a pas plus et j’ai demandé pardon, ça s’arrête là et je ne parlerai plus de lui (Lac 2). Mais personne ne va me marcher sur la tête. Aucun lutteur de Guédiawaye à commencer par Balla Gaye 2 » rajoute Gouy Gui qui par ailleurs espère vite nouer son nguimb pour retourner dans l’arène.

Wiwsport.com