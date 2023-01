Après avoir écarté respectivement l’AS Douane (76-73) et l’USO (63-44), en demi-finales jouées samedi, la JA et le DUC se sont re- trouvés, hier, en finale du Tournoi des 4 Grands.

Cette finale du tournoi de mise en jambes, avant le coup d’envoi officiel du championnat prévu le week-end prochain, a tenu toutes ses promesses. Face à une équipe newlook du DUC, la JA, qui s’est renforcée cette saison, remporte dans la douleur le 1er quart-temps de la partie (21-19) avant de perdre le 2eme (38-36).

Les Étudiants de l’UCAD, portés par l’excellent jeune meneur de la sélection des U18, Abdoulaye Diène, parviennent difficilement à passer devant au terme du 3ème quart-temps (61-57).

Au 4ème quart-temps, la Vieille Dame, sous la baguette de son sniper Sy Malick et de son géant pivot Momath Seck, parvient à se défaire de la défense agressive du DUC, avant de s’imposer au finish (81-75).

En plus du trophée et les 2 ballons offerts par lá fédération, le capitaine de la JA, Momath Seck, a reçu des mains du président Me Babacar Ndiaye un chèque de 300 000 FCFA. Le DUC, finaliste malheureux, s’est consolé avec une enveloppe de 200 000 FCFA et 2 ballons.