Si la journée du 1er janvier 2023 (Balla Gaye vs Boy Niang) a été une réussite totale, à tous points de vue (affluence, organisation, déroulement du combat…), celle du 14 janvier a été un véritable fiasco pour la structure Gaston Production.

D’abord, au vu de la très maigre affluence notée au niveau de l’Arène nationale. Ensuite par rapport au déroulé des combats. En effet, le tout premier combat du jour (Thiatou Pikine (Xam sa Cossan) vs Sores 2 (père Koly) s’est terminé par un nul après épuisement du temps et de la prolongation. Le combat spécial, juste avant le combat-leader du jour (Narou Sogas vs Baba Diakhal) s’est terminé par une décision au nombre d’avertissements.

Mais, la plus grande déception du jour a été le combat entre Sokh (Xam Sa Cossan) et Marley (Pape Kane). Au bout de 25 minutes d’une piètre prestation de part et d’autre, le duel s’est terminé par un nul après 4 avertissements pour chacun des lutteurs. D’ailleurs, le promoteur Makane Mbengue, une fois n’est pas coutume, est rentré dans l’enceinte pour s’offusquer du déroulement du combat et demander aux protagonistes de montrer beaucoup plus.

C’est donc un vrai échec pour Gaston Production qui est pourtant un label. Et un label n’est pas n’importe quoi. Un label doit rester un label. Quand on s’appelle Gaston Production, il y a des galas qui sont indignes de porter sa signature.

Seulement, il faut le dire, juste deux semaines après l’évènement XXL qu’a été le gala Balla vs Boy Niang 2, la structure n’a pas semblé bien travailler pour ce gala en question. Aussi, d’aucuns estiment que cette journée aurait eu plus de réussite si, par exemple, on y avait ajouté le combat Franc vs Forza, voire celui entre Serigne Ndiaye 2 et Eumeu Sène Jr. Hélas !

Les arenestv