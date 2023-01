Sous format aller-retour, les équipes étaient finalement divisées en deux poules de deux équipes. Dans la poule 1, Dougar, pour son premier match dans le tournoi, s’est offert en aller-re- tour Entente Thiès Somone. Les Filles de Dougar sont ainsi premières de cette poule avec deux victoires.

Dans la poule 2, INSEPS, qui avait imposé son diktat pour s’emparer de la première place lors de la journée inaugurale, a essuyé deux revers. En effet, les Filles de l’INSEPS ont été battues à deux reprises par Jambars. Cette dernière, pour son baptême du feu, s’est adjugée deux victoires de prestige. Une performance qui leur permet d’occuper la tête de la poule 2 devant leur victime, INSEPS.

En plus, les équipes de Simal, Entente Guêpes Thiès et Lionnasse ont déclaré forfait pour cette deuxième journée. «Une situation qui s’explique par les balbutiements du champion national féminin qui vient de faire son re- tour, après un long arrêt. Les équipes se débrouillent avec les moyens du bord. Ce qui explique un peu l’instabilité et l’irrégularité de certaines équipes dans les matchs. Pour le moment, on a fait un classement provisoire. On fera un grand tournoi pour dégager le classement général», a informé le directeur administratif du Championnat national, El Hadji Diène Diouf.