Élus roi et reine de la saison 2021-2022, Bara Ndiaye et Couna Ndao seront enfin intronisés, avant la fenêtre de février, annonce Me Babacar Ndiaye.

«La Fédération a innové depuis l’année dernière en changeant le format du couronnement du roi et de la reine. C’est maintenant une fête du basket. On organise une nuit du basket pour célébrer l’excellence du basket local. La saison dernière, on l’avait tenue avant la fenêtre de février à Dakar. Ce sera la même chose, cette fois. On va organiser le couronnement avant la fenêtre d’Alexandrie (24-26 février) dans un hôtel de la place. Tous les acteurs du basket seront invités à cette cérémonie», confie le président de la FSBB dans un entretien accordé à RECORD.SN.

Champion du Sénégal avec l’AS Douanes, Bara Ndiaye est élu roi de la saison. Il avait récolté 16 des 35 voix. L’ailier des Gabelous était en concurrence avec Bamba Diallo (DUC) et Samba Daly Fall (AS Douanes). Bara Ndiaye succède à Thierno Ibrahima Niang, meneur du DUC, transféré, cette saison, à la JA.

Couna Ndao a survolé les débats. L’arrière de l’ASC Ville de Dakar a obtenu 33 voix sur 35. Elle est sacrée reine pour la 3ème fois consécutive, après 2019 et 2021.

Saliou Guèye (USO) et Seynabou Kâ (Jaraaf) sont les révélations de la saison 2021-2022. Mamadou Guèye (AS Douanes) et Ousmane Diallo (Ville de Dakar) ont été élus meilleurs coachs de la saison.

Roi et reine 2020-2021, Thierno Ibrahima Niang et Couna Ndao n’ont pas reçu l’intégralité de leurs récompenses. Et Me Babacar Ndiaye promet de rectifier le tir. «Il semblerait qu’ils n’ont pas reçu leurs frigos. Je vais m’occuper de ça et ils les recevront dans les plus brefs délais».

Résultats élections 2020-2021

Roi : Bara Ndiaye (16 sur 35)

Reine : Couna Ndao (33 sur 35)

Révélation garçon : Saliou Guèye (26 sur 35)

Révélation fille : Ndèye Seynabou Kâ (17 sur 35)

Meilleur entraineur masculin : Mamadou Guèye (7 sur 15)

Meilleur entraineur féminin : Ousmane Diallo (15 sur 15)

Meilleur arbitre : Serigne Tine (7 sur 11)

Meilleur commissaire : Abdourahmane Gadjigo (9 sur 15)