Blessé depuis mi-novembre Sadio Mané pourrait faire son retour sur les terrains très bientôt. Selon Julian Nagelsmann, il se peut qu’il soit apte même pour la double confrontation contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le compte à rebours est lancé pour le retour du Nianthio! Blessé le 12 novembre au péroné , Sadio Mané est en convalescence pour récupérer le plus rapidement afin d’aider le Bayern Munich dans la dernière ligne droite de la saison. Et si en Bundesliga, la formation munichoise assure en tête du championnat, le Bayern a coché son grand rendez-vous le 14 février contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour Julian Nagelsmann, si tout se passe bien, Sadio Mané pourrait être de la partie au Parc des Princes dans ce match aller. « Si tout se passe vraiment, vraiment bien, il y a une chance qu’il puisse jouer contre le PSG, même au match aller. Mais il faut que les choses se passent très, très bien. C’est peut-être un petit risque aussi. Maintenant, il faut regarder le processus de guérison. » a affirmé l’entraîneur bavarois dans des propos relayés par Bayern Munich France.

Le technicien allemand de rassurer que le champion d’Afrique a repris la course et que sa récupération progresse normalement. Toutefois il dit vouloir être prudent sur la date du retour de Sadio Mané et souligne qu’il ne veut pas lui mettre a pression. « Il s’est déjà entraîné à la course. Je ne peux pas donner une prédiction précise [sur la date de retour de Mané]. Mais dans ma tête, le plan est plutôt qu’il ne jouera pas le match aller contre le PSG (…) Tout simplement pour ne pas mettre autant de pression sur les joueurs blessés. Mais il est définitivement sur la bonne voie. Il est en train de faire son programme de rééducation. Son retour va prendre encore quelques semaines. » a expliqué Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann à propos de la blessure de Sadio Mané : "Si tout se passe vraiment, vraiment bien, il y a une chance qu'il puisse jouer contre le PSG, même au match aller." pic.twitter.com/zhgvFGl8du — Bayern Munich France – RORO89 🇫🇷 (@Roro89F) January 16, 2023

Wiwsport.com