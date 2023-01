Plusieurs attaquants sénégalais ont brillé dans les Championnats européens durant la semaine écoulée. On a aussi eu le plaisir de retrouver Krépin Diatta avec l’AS Monaco et celui d’intégrer Yehvann Diouf. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-2-3-1.

YEHVANN DIOUF, impressionnant

Pour de bonnes raisons, il était temps qu’il fasse son entrée dans nos Team Of The Week. Parce que le portier de 23 ans impressionne depuis qu’il est devenu titulaire au Stade de Reims. Impressionnant comme face à l’OGC Nice, ce dimanche. Il a été très précieux pour permettre au club champenois d’engranger un point dans cette rencontre (0-0). Impeccable en première période avec plusieurs interventions et sorties capitales (4e, 11e, 15e, 45e), il s’est montré beaucoup plus déterminant dans la seconde mi-temps, en repoussant notamment un tir de Nicolas Pépé en fin de match. Aliou Cissé et son staff ont certainement un œil sur lui.

FORMOSE MENDY

Convoité de toute part dans ce mercato, l’arrière latéral droit international donne raisons aux clubs qui souhaiteraient le recruter. Son match face à Bordeaux (1-1), samedi, l’a encore démontré. Certes, l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam a mis du temps à se démarquer dans cette rencontre mais il est monté en puissance au fil des minutes. Il a laissé peu de détails lui échapper et a été précieux pour repousser plusieurs ballons. Il a terminé son match avec 9 dégagements, 1 interception, 2 tacles, 9 duels remportés…

AROUNA SANGANTE, infranchissable

Patron de la défense d’une équipe havraise qui survole la Ligue 2 française, le jeune défenseur central a une nouvelle fois soldé un match de très haute facture lors de la victoire 3-1 contre Nîmes Olympique samedi. Difficile à franchir, Sangante a fait vivre une soirée frustrante à son compatriote Moussa Koné et ses partenaires. S’il a été un peu léthargique sur l’ouverture du score nîmoise, comme toute sa défense, il s’est fait repris pour se monter incontournable. En illustre ses 126 ballons touchés et 95% de passes réussies (113/119). Il a remporté 4 duels sur 5.

MAMADOU MOUSTAPHA MBOW, impérial

Les week-ends passent et se ressemblent pratiquement pour le jeune défenseur prêté par le Stade de Reims, même si les résultats du RFC Seraing ne suivent pas totalement le cours de ses prestations. Mais si les Métallos sont parvenus à décrocher le point du nul dans le derby liégeois face au Standard (1-1), c’est en grande partie grâce à un joueur sénégalais, à savoir Mamadou Moustapha Mbow. Il s’est tout bonnement montré impérial, notamment dans les duels aériens comme au sol, où il n’a perdu aucun (10/10). Il est aussi auteur de 7 dégagements et 1 interception.

ABDOULAYE SECK, le buteur d’Haïfa

Que dire ? En tout cas, à force de continuer comme ça, Barak Bakhar sera absolument obligé de le mettre en attaque. Repositionné à gauche de la défense à trois du Maccabi Haïfa, l’ancien joueur du Royal Antwerp n’a perdu aucun de ses repères, encore moins son instinct de buteur. Face à l’Hapoel Jérusalem ce dimanche, il a ouvert le score d’une victoire 2-1 des siens. Un coup de tête magistral dès la 2e minute. Déjà son 5e but cette saison. En plus de son apport offensif, Abdoulaye Seck est resté déterminant en défense.

ASSANE DIOUSSÉ, précieux

L’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne a entamé sa semaine avec une superbe prestation face au Le Panetolikós, participant âprement à la large victoire de l’OFI Crête (0-4), lundi dernier. C’est d’ailleurs lui qui délivre la passe décisive à Nouha Dicko sur le premier but. Un match agréable dans l’ensemble (91% de passes réussies, 51 ballons touchés, 3 duels remportés. Assane Dioussé a poursuivi cette lancée contre le PAOK ce dimanche. Sa prestation aura largement contribué au match nul des siens (0-0).

KREPIN DIATTA, remuant

Qu’est-ce que cela fait plaisir de le voir à ce niveau. Critiqué par les supporters de l’Equipe Nationale et ceux de l’AS Monaco, Krepinho semble retrouver petit à petit et pour le grande bonheur de plusieurs personnes quelques de cette excellentes facettes, notamment face à l’AC Ajaccio ce dimanche. Le milieu de terrain de 23 ans a été très remuant et percutant lors de l’écrasante victoire de l’ASM (7-1). C’est lui qui a marqué le 2-0 à la 6e minute. Un des buts les moins difficiles à inscrire certes, mais un but pour la confiance, d’autant qu’il n’en est pas resté-là. Car, c’est lui qui obtient le penalty du 5-1 et c’est lui qui délivre une passe décisive sur le 6-1 sur une belle inspiration.

ILIMAN NDIAYE, le facteur X des Blades

Symbole des excellents résultats de Sheffield United, Iliman Ndiaye a encore crevé l’écran ce week-end face à Stoke City. Après s’être resté sur huit matchs d’affilée tous terrains confondus sans inscrire de but, l’attaquant sénégalais n’a pas souhaité remettre le couvert avec ses passes décisives parce qu’il voulait retrouver le chemin des filets. Ce qu’il a fait contre les Potters en ouvrant le score dès la 9e pour son 10e but de la saison. Quand Sheffield United a baissé pavillon dans ce match, il a été précieux pour récupérer plusieurs ballons et garder la possession. Malheureusement, il est sorti sur blessure (71e). Mais plus de peur que de mal.

ISMAÏLA SARR, virevoltant

Il respire la forme et la confiance. Cela s’est revu contre Blackpool ce samedi. L’attaquant de 24 ans a brillamment participé à la victoire 2-0 de Watford. Très remuant, parfois même, inarrêtable Isma a été cauchemar pour la défense des Seasiders. Il a trouvé la transversale dans les premiers instants et était tout proche d’offrir une passe décisive en début de seconde mi-temps. Très percutant (6 dribbles dont 4 réussis), il a ouvert le jeu des Hornets, a offert plusieurs solutions aux coéquipiers. Pour récompenser sa prestation, il transforme parfaitement le penalty du 2-0.

BOULAYE DIA, malgré lui

En dépit d’une terrible défaite 8-2 sur la pelouse de l’Atalanta, dimanche, l’attaquant sénégalais de la Salernitana est sorti la tête haute après cette rencontre. Il pensait faire le plus dur en égalisant pour les Grenats (10e). Puis au plus difficile moment, il a permis à Hans Caviglia de réduire l’écart (6-2) en lui délivrant une passe décisive. La prestation de son équipe dans l’ensemble ne restera absolument pas dans les annales mais Boulaye Dia peut quand même se féliciter d’avoir fait trembler et dompter les défenseurs de la Dea.

HABIB DIALLO, généreux

Si le Racing Club Strasbourg Alsace est allé chercher l’exploit au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais samedi, c’est également parce que leur attaquant international sénégalais et meilleur buteur cette saison a été au four et au moulin. Certes chanceux sur son but qui permet aux Alsaciens de mener 2-0 dans ce match, il a effectué un incroyable travail défensif, à l’image de tous ses partenaires. Il a marqué, combattu, taclé. Bref, il a été d’une grande générosité.

