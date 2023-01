Ils sont nombreux les binationaux à toquer à la porte des sélections nationales de leurs origines. Notre interviewé en fait partie. Connu à travers les réseaux sociaux où il a fait sa présentation et déclaré sa flamme au Sénégal, wiwsport s’est entretenu avec la pépite. Ibrahima Keita qui aura 18 ans le 8 mars prochain a déjà fait son choix. Son parcours, ses ambitions, son rêve de porter les couleurs du Sénégal, il raconte tout au micro de wiwsport.com

Présentez-vous

Je m’appelle Ibrahima Keita né en Italie de mère italienne et de père sénégalais. J’ai 17 ans et je joue en sentinelle devant la défense. Il m’arrive quand même de jouer en tant que milieu offensif dans mon club le VENEZIA FC en Italie où j’évolue dans les U18.

Pouvez-vous revenir sur votre parcours ?

À l’âge de 6 ans, mon père m’a inscrit dans l’école de football du quartier, qui s’appelle FAVARO FC. J’ai fait là-bas juste 1 année, puis je suis parti au VENEZIA FC. J’y passe 2 ans. À partir de là-bas, j’ai été contacté par le PADOVA FC. Pour rappel, c’est dans ce club où la légende italienne Alessandro Del Piero a été formée. J’y joue 2 ans (PADOVA FC), avant de revenir au centre de formation du VENEZIA FC, club où j’évolue actuellement avec les U18.

Avant le football, est-ce que vous avez pratiqué un autre sport ?

Oui c’est vrai qu’aujourd’hui les athlètes pratiquent d’autres sports que leur sport de prédilection ! Moi je n’ai jamais pratiqué un autre sport à part le football. Même si j’aime bien le Basketball et le Tennis ! Le football est le sport qui m’intéresse le plus et je suis plus à l’aise avec. Bien sûr, on a vu des joueurs de football professionnel avoir une passion pour d’autres sports comme Gareth Bale et le Golf, ou bien la légende italienne Paolo Maldini et le Tennis. Mais, moi je pense que ce sera uniquement le football!

Quel genre de joueur êtes-vous ? Comment décrivez-vous votre style?

Je suis un joueur assez technique qui se déplace beaucoup dans le terrain. J’aime toucher beaucoup le ballon, me rendre disponible pour mes coéquipiers, animer le jeu et créer des décalages pour mes coéquipiers. Je suis gaucher et je suis conscient que la plupart des joueurs qui jouent à mon poste sont droitiers. Mais moi je me sens à l’aise. On a vu de grands joueurs à ce poste comme Thiago Motta ou bien Sergio Busquets ou bien Pape Guèye avec les Lions. J’aime prendre ma responsabilité balle au pied.

Comment se passe votre présente saison ?

Ma saison se passe très bien machallah je peux le dire comme ça. Je suis titulaire indiscutable dans mon club et j’ai plus de 1000 minutes en jambes car j’ai joué 11 matchs cette saison, en plus des matchs amicaux que nous jouons. La semaine dernière on a même joué un match amical avec Cagliari. Aussi, je dois ajouter qu’il m’arrive même d’être capitaine parfois.

On sait que vous n’avez pas encore 18 ans. Le Sénégal est en lice pour la prochaine Can U20, quel rêve nourrissez-vous actuellement ?

Mon rêve, je crois que je l’ai dit quand je me suis présenté aux sénégalais à travers les réseaux sociaux: devenir footballeur professionnel et représenter le Sénégal le pays de mes origines. Cela rendrait tellement fiers mes deux parents et même mes grands parents au Sénégal, car j’y suis allé en vacances il y a 5 ans et depuis lors j’ai commencé à nourrir ce rêve dans un coin de ma tête.

Mon rêve c’est aussi de gagner des trophées avec l’Equipe Nationale du Sénégal un jour pourquoi pas ! Je n’ai pas encore 18 ans et donc je sais que j’aurais un jour ma chance pour contribuer à faire briller davantage le football sénégalais. Je veux surtout être l’ambassadeur de ce football dans mon club le VENEZIA FC, et bien sûr aller plus loin dans le haut niveau afin de mieux défendre les couleurs du pays de mon père.

Pourquoi préférez-vous jouer avec la sélection sénégalaise et pas avec celle italienne?

Parce que c’est ma terre et je me sens sénégalais. Dans la culture de mon père, un enfant s’identifie aussi aux origines de son père donc moi je veux représenter les couleurs du Sénégal.

À quel point êtes-vous lié au Sénégal ?

Comme je l’ai dit, je suis originaire du Sénégal de par mon père qui est sénégalais 100%. J’ai grandi avec cette mentalité, ce sentiment d’appartenance à mes origines sénégalaises. Je suis déjà venu au Sénégal il y a quelques années. Et en ayant vu mes grands-parents et mes oncles et mes tantes, cela m’a davantage rapproché du pays. C’est la raison pour laquelle même chez nous à Venise je traîne avec les autres jeunes d’origine sénégalaise. Moi dans ma tête c’est le Sénégal et rien d’autre !

Que savez vous du football sénégalais?

Je suis pratiquement tous les matchs de l’équipe nationale, que ce soit les matchs amicaux, ou bien les phases finales comme la coupe d’Afrique ou dernièrement la coupe du monde. Je suis aussi de près les petites catégories comme les U20 que j’aimerais bien sûr intégrer, car je sais que je peux apporter quelque chose si on me donne cette chance.

Qui est votre joueur sénégalais préféré et pourquoi le choisissez vous ?

Mon idole en équipe nationale c’est Ilimane Ndiaye. Même si je ne joue pas au même poste que lui sur le terrain, je me vois un peu en lui par rapport à ses touchers de balle et sa technicité balle au pied.

wiwsport.com (NAF)