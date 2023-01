Opposé à l’Angola pour son entrée en lice dans le CHAN, le Mali n’est pas passé loin d’une grosse désillusion face à une équipe angolaise qui s’est sabordée en fin de match (3-3).

Favori d’un Groupe D exceptionnellement composé de trois équipes, le Mali a failli se faire surprendre, lundi après-midi, par l’Angola pour son entrée en lice dans le Championnat d’Afrique des Nations. Longtemps dominés et menés, les Aigles ont arraché un nul 3-3 totalement inespéré au terme d’une fin de match acharnée mais complétement raté par les Palancas Negras.

Hypers dominateurs, notamment en première période, les Angolais ont piqué fort et trouvé l’ouverture du score dès la 12e minute grâce à Depu. Et si les Maliens avaient réussi à remettre les pendules à l’heure par l’intermédiaire d’Hamidou Sinayoko (23e), Depu, lui, a remis le couvert et permis à l’Angola de reprendre rapidement et très logiquement l’avantage (26e).

Conscients de leur première période manquée, les Maliens et leur sélectionneur ont réagi dans la seconde mi-temps et ont réussi à équilibrer les choses. Pourtant, l’Angola va s’envoler sur un but d’un Gilberto très remuant et servi par Depu (72e). Piqués, les Aigles n’ont pourtant pas dit leur dernier mot. Grâce notamment aux changements, les Maliens vont aller chercher le nul.

Yoro Mamadou Coulibaly a réduit l’écart (78e). Dans la foulée, Ousmane Coulibaly profitait d’une tergiversation dans la défense angolaise pour égaliser (3-3, 83e). Un superbe match qui n’aura finalement pas de vainqueur. Ainsi, tout reste ouvert pour le Mali et l’Angola qui affronteront ensuite la Mauritanie. Les Mourabitounes étaient, eux, exemptés pour cette première journée du CHAN.

Full time! 🔚 🇲🇱 Mali 3-3 Angola 🇦🇴#MLIANG is the highest scoring game of the #TotalEnergiesCHAN2022 so far! pic.twitter.com/pW5NfPHKdz — MARHABA (@CAF_Online) January 16, 2023

