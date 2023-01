Étincelant sur la pelouse du stade du 19 mai 1956, Lamine Camara a remporté le titre d’homme du match. Le milieu de terrain de 19 ans est revenu sur sa prestation notamment son penalty manqué.

« Je suis content d’avoir remporté ce trophée. Je ne m’y attendais pas. Mais le mérite revient au groupe parce qu’on a fait le boulot ensemble. Je suis très fier parce que je représente le Sénégal » a déclaré Lamine Camara en conférence de presse à la fin du match.

Pourtant, tout n’a pas été rose pour lui durant ce match. Il a raté son penalty à la 73′ passant ainsi à coté de l’ouverture du score. Il revit le moment face à la presse. « J’étais un peu dérangé parce que j’ai raté le penalty mais comme on dit toujours ce sont les grands joueurs qui ratent les penaltys. Par exemple, on a Sadio Mané, il a raté un penalty lors d’une finale et il a su revenir pour qualifier l’équipe. Je ne me suis pas laissé faire et je suis revenu plus fort ».

Pour la suite de la compétition, il reste optimiste. Le Sénégal ne compte pas s’arreter en si bon chemin. « On a fait un bon début. Il nous reste 2 matchs à jouer et on garde l’espoir qu’on va se qualifier pour le second tour ». Leader du groupe B, le Sénégal jouera l’Ouganda lors de la seconde journée. Ce match est prévu mercredi à 19 heures.

wiwsport.com