Pour le compte de la 18e journée de Serie A, la Salernitana de Boulaye Dia a lourdement perdu ce dimanche contre l’Atalanta Bergame sur le score de 8-2.

Les hommes de Gianpiero Gasperini n’ont fait qu’une bouchée de Boulaye Dia et ses partenaires. Dans un match qui est vite parti dans les chapeaux de roue, l’Atlanta ouvre rapidement le score à la 5e minute par Jérémy Boga. Cinq minutes plus tard, c’est l’international sénégalais Boulaye Dia qui remet les pendules à l’heure en marquant son 7e but de la saison en Serie A (1-1).

Malheureusement son équipe va se faire punir avant la pause avec notamment trois buts encaissés sur des réalisation de Scalvini, Koopmeiners et Hojlund. Le score est de 4-1 à la mi-temps et au retour des vestiaires les choses ne vont pas s’arranger même si la Salernitana va réduire le score. L’Atalanta marque encore 4 buts et remporte largement le match sur un score de tennis (8-2).

L’écart entre les deux était abyssale sur le terrain. L’Atalanta reste dans le top six du championnat italien alors que la Salernitana est 16e de Serie A à l’issue de cette 18e journée.

