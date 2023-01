Avec Abdoulaye Seck buteur, le Maccabi Haifa s’est imposé 2-1 contre Hapoel Jerusalem FC ce dimanche en marge de la 18e journée du championnat israélien.

A ce rythme, ils finiront par le positionner devant comme attaquant. Abdoulaye Seck ne finit plus de marquer avec son club du Maccabi Haifa. Opposé à l’Hapoel Jerusalem ce dimanche, le leader la première division israélienne (Ligat ha’Al) a très vite ouvert le score (2e) grâce à son défenseur sénégalais de 30 ans qui signe son 5e but de la saison pour le club.

Et même si derrière l’Hapoel égalise sur penalty (15e), les coéquipiers d’Abdoulaye Seck vont reprendre l’avantage au score sur un but d’Omer Atzili (2-1). Le Maccabi remporte le match sur ce score et conserve son fauteuil de leader de la ligue avec 10 points d’avance provisoirement sur son dauphin Maccabi Tel Aviv.

Wiwsport.com