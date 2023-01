L’Ouganda, prochain adversaire du Sénégal a fait match nul contre la RDC hier (0-0). Les Grues espèrent réussir une meilleure prestation pour leur prochaine sortie, la considérant comme un match de poule.

Milutin ‘Micho’ Sredojević se dit satisfait sur le contenu du match nul malgré qu’un but ne soit pas enregistré. « Je suis très content de la façon dont mon équipe a joué ce soir (hier). Tactiquement, nous nous sommes très bien appliqués. Il y avait une prise de conscience théorique. Malheureusement, nous étions épuisés lorsque nous sommes entrés dans le dernier tiers. C’est quelque chose sur lequel nous devrons travailler avant le match contre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Quand vous jouez contre un bon adversaire, vous avez cinq zones que vous devez dominer et l’une d’elles est le milieu où nous avons gagné plus de nos 50% des ballons » a déclaré le technicien serbe au micro de la CAF.

Il faudra donc gagner les prochains matchs pour espérer passer au second tour. L’Ouganda qui a participé à toutes les éditions du CHAN n’a jamais atteint ce stade. Cette fois-ci, ils sont déterminés à le faire. Dans le discours, le sélectionneur pèse bien ses mots. « A mon avis, la RD Congo devrait être plus heureuse avec un point. Les deux prochains matches sont maintenant comme une coupe que mon équipe doit disputer pour obtenir des résultats ».

Le CHAN est un moment de retrouvailles de la formation locale. « Pour nous en Ouganda, c’est une plate-forme parfaite. Nos joueurs sont ici pour vendre leur stock et se battre pour une position dans l’équipe nationale senior qui aide aux éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde » affirme l’entraineur de l’Ouganda.

