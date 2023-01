Pratiquement deux ans après son départ de l’AS Monaco pour le Los Angeles Galaxy, en MLS, Samuel Grandsir devrait faire son retour dans l’Hexagone en janvier.

Après deux saisons à défendre les couleurs du Los Angeles Galaxy en Major League Soccer, Samuel Grandsir ne va pas poursuivre l’aventure dans le championnat nord-américain puisqu’il devrait faire son come-back en France. Auteur d’une belle fin de saison en MLS, le milieu offensif franco-sénégalais a tapé dans l’œil d’un club de Ligue 2.

En effet, d’après les informations de Paris-Normandie, le joueur de 26 ans devrait s’engager d’ici la semaine prochaine avec Le Havre. Solide leader de Ligue 2, le HAC se montre actif depuis le début du mercato hivernal avec déjà les signatures d’Oussama Targhalline en provenance de l’OM et d’Etienne Kinkoué qui arrive de l’Olympiakos.

En deux saisons avec le LA Galaxy, Samuel Grandsir a marqué 7 buts et délivré 12 passes décisives en 74 matchs. Lors de la campagne écoulée, il avait signé 4 réalisations et offert 9 passes décisives entre le Championnat régulier, les Play-offs de MLS, les Leagues Cup et l’US Open Cup. L’ancien Brestois arrivait en fin de contrat dans un an.

