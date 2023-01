Buteur pour la première fois avec Dijon, Idrissa Camara a permis le DFCO d’arracher une importante victoire contre Valenciennes ce samedi (2-1).

Vendredi soir, Dijon accueillait Valenciennes à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2 avec l’intention de relever la tête, alors que le club se trouvait en position critique. La formation d’Omar Daf a réussi à se tirer d’affaire dans cette rencontre en s’imposant à l’arrachée (2-1). Un résultat qui permet aux Dijonnais de sortir de la zone rouge.

S’ils ont ouvert le score juste avant pause sur une réalisation de Mickaël Le Bihan, les hommes d’Omar Daf ont été rejoints à la 50e minute sur un penalty transformé par Jason Berthomier. Ils ont donc trouvé la solution victorieuse sur but d’Idrissa Camara (75e) qui n’avait encore marqué avec Dijon depuis son arrivée cet été.

« Il faut être efficace, on l’a été ce soir. C’était un match difficile, on a fait ce qu’il fallait. Techniquement, il y a eu pas mal de déchet et de pertes de balle, le groupe s’est arraché jusqu’au bout, le message du président est bien passé. Il faut faire des séries, le mental et la confiance jouent énormément », a déclaré Omar Daf à la fin du match.

