Les Lions Locaux vont effectuer leur première sortie au CHAN ce soir à 19H. A quelques heures du coup d’envoi de ce match très attendu, des observateurs du football local partagent avec wiwsport leurs analyses de ce duel ouest-africain Côte d’Ivoire v Sénégal.

Nos consultants du jour sont unanimes sur un point : il faut prendre les matchs les uns après les autres et viser comme premier objectif : la qualification au second tour. Dans une poule aussi relevée que celle du B où loge le Sénégal, en plus de ces longues années (12) sans disputer le CHAN, il ne faut pas afficher de grandes ambitions mais toujours se laisser guider par la magie du football.

Laye Terry est bien connu dans le monde du football local. Selon lui, le groupe est relevé mais les deux premiers matchs sont prenables. Démarrer par la Cote d’Ivoire est une belle opportunité pour commencer. « Nous sommes dans une poule ou la RDC est le super favori. Donc commencer contre la Côte d’Ivoire est bénéfique pour les Lions dans la mesure où elle n’est pas une foudre de guerre. Ce match c’est du 50-50. Il faut venir et imposer sa marque, le premier match est important parce que ça permet de lancer une compétition. Gagner donne de la confiance. L’entraîneur est avec son groupe depuis un an. Durant les deux matchs amicaux, il a mis deux 11 différents donc je pense qu’il a son ossature en tête. Le maître mot est la patience. Il faut aussi rester concentrer jusqu’au but, assurer devant et ne pas prendre de but. Il faut gagner les deux premiers matchs et surtout ouvrir la compétition avec une victoire ».

Capitaine Kassé est aussi bien instruit sur les championnats locaux en Afrique. Selon lui, la Cote d’Ivoire n’est pas un adversaire dangereux, il espére une victoire ce soir. « Je pense que le Sénégal peut avoir un résultat positif à l’issue de ce match. Bien vrai que la Côte d’Ivoire compte plus de participations que nous, elle n’est pas plus méritante. Il faut le dire la CIV déçoit toujours en CHAN. Et le championnat ivoirien n’est plus le même. Leur seule force est l’ASEC Mimosas, d’ailleurs la plupart des joueurs sélectionnés viennent de là-bas. En plus de perdre leur meilleur attaquant Karim Konate blessé. Le Sénégal a un groupe où ont voit de jeunes talents et d’expérimenté qui ont 60% de chances contre 40 pour la CIV ».

Toutefois, pour gagner, il espére que les attaquants feront le job. « Ma seule inquiétude c’est l’attaque. On ne marque pas beaucoup. Durant la préparation, on a marqué 3 buts et on a encaissé 4. Si on arrive à inscrire 1 ou 2 buts par match on sera intenable. Si l’attaque marche, on va gagner ».

Aly Marhawann Baba est un fervent supporter des équipes nationales du Sénégal. Actuellement en Algérie, il nous raconte l’ambiance à Annaba. « L’ambiance est plutôt calme du coté de la ou loge les lions. Cependant dès qu’on atterrit on voit déjà qu’il ya un événement dans la ville avec les drapeaux de tous les pays qui flottent au bord des routes et sur les grands bâtiments. 1-0 pour le Senegal. Ce sera un match très difficile vu la qualité de l’équipe ivoirienne ».

