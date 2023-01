Après plusieurs mois de préparation, le grand jour arrive pour l’équipe du Sénégal. Ce samedi vers les coups de 19 heures, les Lions Locaux débutent le championnat d’Afrique des nations face à la Côte d’Ivoire. L’objectif affiché pour les hommes de Pape Thiaw est de signer un bon départ afin d’emmagasiner de la confiance pour la suite de la compétition.

Le Sénégal, le revoilà. 12 ans après être resté loin des radars du championnat d’Afrique des Nations, reversé aux joueurs africains qui évoluent dans leurs championnats, il refait surface. L’équipe locale sénégalaise lancera son retour face aux Ivoiriens ce samedi, au stade mythique du 19-Mai-1956 d’Annaba qui, il y a plus d’une trentaine d’années, avait accueilli la sélection sénégalaise A emmenée à l’époque par Claude le Roy à l’occasion de la Can 1990.

Pour la petite histoire, les Lions Locaux n’ont jamais perdu leur premier match de Chan. En 2009, sous la houlette du regretté Joseph Koto, ils avaient dominé la Tanzanie grâce à une réalisation de Mamadou Baila Traoré, auteur de l’unique but de la partie. Deux ans plus tard, en 2011 au Soudan, c’était face à la formation rwandaise, un duel dans lequel des Koto Boys s’étaient sortis victorieux (2-0). Effectivement, les adversaires ne sont pas les mêmes « on s’attend à un match vraiment difficile », dixit le sélectionneur du Sénégal. Mais, « on est prêt sur tous les aspects, technique, tactique et mental », a-t-il ajouté.

En face, la Côte d’Ivoire n’a pas donné impression en matchs de préparation, de quoi rassurer son adversaire, mais attention. « En ce qui concerne nos objectifs en terre algérienne, nous ferons en sorte que notre pays soit fier de nous, on donnera le maximum pour produire ce qu’il y a à produire pour atteindre le niveau qu’il faut afin de rendre fière notre pays », a confié Souhalio Haïdara, sélectionneur des Ivoiriens, qui rappelle son équipe est très ambitieux. « Nous voulons sortir de cette poule. »

Outre l’affiche Sénégal – Côte d’Ivoire, le deuxième match du groupe A entre le Mozambique et l’Éthiopie se jouera plus tôt dans la journée à 13h00. Il sera suivi du premier duel de la poule B qui mettra aux prises la République démocratique du Congo aux Grues royales de l’Ouganda à 16h.

