Avant d’affronter le Sénégal samedi soir (19h00 GMT) en marge du CHAN, Soualiho Haidara s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi.

Présent en conférence de presse ce vendredi, alors que son équipe doit se défier face au Sénégal ce samedi soir à l’occasion de la première journée du CHAN 2023 dans le Groupe B, Soualiho Haidara, sélectionneur de la Côte d’Ivoire a évoqué les ambitions des Eléphants. Le technicien ivoirien et ses hommes veulent rentre fier à leurs supporters.

« On s’est bien préparé à Tunis avant de venir ici. C’est une satisfaction pour nous d’être à ce rendez-vous de la jeunesse africaine. Notre ambition est de faire en sorte que notre pays soit fier de nous. On donnera le maximum pour produire ce qu’il y a à produire, atteindre le niveau qu’il faut afin de rendre fier à notre pays », a déclaré Haidara, conscient tout de même que ce n’est pas gagné d’avance.

« Nous avons conscience de la tâche qui nous attend, elle est grande. Nous avons beaucoup de respect pour les nations participantes. Nous avons notre destin en main. Nous avons la charge d’emmener la Côte d’Ivoire à un certain niveau de participation ; il faut franchir un autre cap. Nous avons confiance en nos forces. Nous pensons pouvoir réaliser un certain nombre de choses. »

Enfin, le sélectionneur ivoirien s’est prononcé sur le Sénégal, premier adversaire des Eléphants dans cette phase de groupe. Il dit n’avoir « Pas d’idée sur l’équipe adverse (le Sénégal). Mais le plus important, c’est nous. Nous nous focalisons sur nous ; c’est-à-dire, faire ce que l’on sait faire et l’on a à faire. Nous sommes tous concentrés. » Pape Thiaw et ses hommes sont avertis.

