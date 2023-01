Après la petite victoire de l’Algérie vendredi soir face à la Libye (1-0), le Championnat d’Afrique des Nations entamait sa deuxième journée ce samedi avec un duel en début d’après-midi opposant l’Ethiopie au Mozambique, deux équipes dans le Groupe A. Cette rencontre est finalement soldée par un résultat nul et vierge (0-0).

Dominateurs, les Mambas ont souvent manqué de précisions, notamment dans le dernier geste. En face, Les Walya, quasi inoffensif (0 tir cadré), ont résisté avec une bonne défense et un bon gardien. Avec ce résultat, l’Algérie prend donc les commandes du groupe avant d’affronter l’Ethiopie lors de la 2e journée. Le Mozambique fera face à la Libye.

🇪🇹 Ethiopia 0-0 Mozambique 🇲🇿

Both sides now sit just behind Algeria and above Libya in group A.#TotalEnergiesCHAN2022 #ETHMOZ pic.twitter.com/yieUeU1qtq

