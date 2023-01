Adversaires du Sénégal dans le Groupe B, la RD Congo et l’Ouganda n’ont rien pu faire pour éviter un match vraiment nul (0-0).

Après la première journée dans le Groupe A, le Championnat d’Afrique des Nations a commencé dans la Poule B. Avant le derby ouest-africain entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal dans la soirée (19h00 GMT), c’est la RD Congo et l’Ouganda qui se frottaient, ce samedi après-midi, avec, sans doute, l’intention pour les deux nations de débuter avec un succès.

L’intention mais pas l’envie au regard de la rencontre parce qu’au terme d’un match terriblement ennuyeux, beaucoup trop même que les deux premières rencontres de ce CHAN, Léopards et Cranes n’ont pu se départager. Entre deux équipes observatrices, la partie ne s’est jamais vraiment emballée, à part deux petits arrêts du gardien ougandais.

À voir maintenant si la Côte d’Ivoire et le Sénégal offriront plus de spectacle alors qu’on attend encore le premier but dans le jeu dans ce Championnat d’Afrique des Nations.

FIN DU JEU! 🔚 🇨🇩 RD Congo 0-0 Ouganda 🇺🇬 Comment jugez-vous la performance des 2 équipes?#TotalEnergiesCHAN2022 | #CDRUGA pic.twitter.com/W3fZHNAAo7 — MARHABA (@caf_online_FR) January 14, 2023

