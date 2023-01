Avec un but d’Ismaïla Sarr, Watford a obtenu un bon résultat en s’imposant contre Blackpool (2-0), samedi dans le cadre de la 27 e journée de Championship.

Les montagnes russes pour Watford. Battus 2-0 puis éliminés de la FA Cup par Reading FC le week-end, les Hornets se reprennent en Championnat où ils viennent d’enchaîner un deuxième succès d’affilée, ce qui n’arrive pas souvent cette saison. Ils se sont en effet imposés devant Blackpool (2-0), samedi après-midi, dans le cadre de la 27e journée de Championship.

Peu en réussite en première mi-temps, les hommes de Slaven Bilic ont fait le travail dans la seconde période. Le très jeune Tobi Ademeyo a débloqué la situation à la 72e minute. Et, pour son septième but de la saison, Ismaila Sarr a assuré la victoire en marquant sur penalty (87e). Avec ce résultat, Watford remonte à la 4e place du classement, à 11 points de la 2e place.

