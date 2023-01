Après 8 matchs d’affilée sans marquer, Iliman Ndiaye retrouve le chemin des filets avec Sheffield United, qui affronte Stoke City ce samedi.

Il venait de distiller six passes décisives sur ses huit derniers matchs avec Sheffield United, des statistiques qui prouvent son excellente forme actuelle, mais Iliman Ndiaye n’avait plus marqué avec les Blades depuis le 5 novembre dernier contre Burnley. Face à Stoke City ce samedi, il a mis fin à une série de 7 rencontres d’affilée en Championship sans but.

Parfaitement servi par Max Lowe, le jeune attaquant sénégalais a ouvert le score pour les Blades au bout de neuf minutes de jeu. C’est son dixième but de la saison en Championship. Un chiffre qui sera forcément symbolique pour lui mais également important pour Sheffield United qui prendrait un peu plus d’avance sur ses poursuivants à la deuxième place.

wiwsport.com