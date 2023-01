Pour baisser sa masse salariale alors que les résultats sont actuellement catastrophiques, Chelsea veut lancer une opération dégraissage. Plusieurs joueurs, dont Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, sont invités à quitter le navire d’ici l’été prochain.

Chelsea est au bord de l’abîme. La nouvelle défaite subie dernièrement sur la pelouse de Fulham (1-2) a confirmé que l’équipe de Graham Potter est en très grande difficulté depuis plusieurs semaines. S’ils disputeront les huitièmes de finale de Ligue des Champions, où ils croiseront le fer avec les Allemands du Borussia Dortmund, les Blues sont éliminés de la League Cup mais également de la FA Cup, et ne sont que 10es en Championnat.

Certains joueurs vont payer les pots cassés

Cependant, contrairement au tout début de saison, lorsque Thomas Tuchel avait été débarqué alors que l’équipe occupait la quatrième place de Premier League, Todd Boehly ne veut pas pointer du doigt l’entraîneur Graham Potter. Au contraire, l’homme d’affaires américain soutient l’ancien coach de Brighton & Hove Albion avec une stratégie pour le moins dérisoire : mettre fin à « l’ère du pouvoir des joueurs » et de se séparer des « stars ».

Dans cette optique, plusieurs joueurs de renommés sont cibles. Car, d’après les informations de The Telegraph, Hakim Ziyech, Kai Havertz ou encore Christian Pulisic sont priés à partir. Tout comme le capitaine Cesar Azpilicueta et Jorginho, dont son contrat arrive à échéance à la fin de saison. De plus, Todd Boehly souhaiterait se passer des services de Kalidou Koulibaly, pourtant arrivé seulement l’été dernier mais peu convaincant, et d’Edouard Mendy, devenu remplaçant.

Pas si simple mais les pensionnaires de Stamford Bridge semblent déjà préparer si on prend en compte les derniers mouvements du mercato. Les Blues ont recruté entre autres le gardien Gabriel Slonina, l’ancien défenseur de l’AS Monaco Benoit Badiashile et les attaquants David Datro Fofana et João Félix, prêté par l’Atlético Madrid. Christopher Nkunku va arriver en juin et pourrait être suivi par Marcus Thuram, Noni Madueke ou Joško Gvardiol. Mais la liste est loin d’être exhaustive…

wiwsport.com