Tenant son open-press hier, jeudi, Ada Fass n’a pas oublié de lancer des pics et défier Zarco. Confiant et prêt pour la bataille finale, le prodige de Fass promet le feu au lutteur de Grand-Yoff.

Accueilli dans une liesse populaire, la pépite de Fass promet même de soulever Zarco. «J’en suis capable. J’ai travaillé dur pour pouvoir le faire», déclare-t-il. Ce qui ne sera pas une mince affaire, vu le gabarit de Zarco et son expérience. Malgré tout, Ada Fass considère Zarco comme une passerelle vers les étapes supérieures.

«Son parcours ne m’intéresse pas. Si l’arbitre siffle, poursuit-il, je lui montrerai que je suis le plus jeune. Je le tiendrai et le terrasserai sans difficulté». Certes un combat piège pour lui, Ada Fass reste profondément confiant et se dit prêt pour la bataille du dimanche.

Dans son antre du stade HLM- Fass, le pensionnaire de Fass-Benno appelle ses supporters à la non-violence et promet de livrer du beau spectacle. Ému par le soutien populaire lors de l’open-press, il appelle à «la mobilisation de toute la population fassoise, de la Médina et environnants», avant de rendre hommage aux victimes de l’accident survenu récemment à Kaffrine.

Avec Sunu Lamb