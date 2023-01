Alors qu’il devait affronter Gris Bordeaux, Ama Balde ne sera plus en mesure de défier son adversaire le soir du 05 février. En raison de sa blessure contractée à quelques semaines de son combat. Sur ses réseaux, le lutteur de Pikine a tenu à rassurer ses fans.

Ficelé il y a quelques mois par la structure Gaston Production, le combat entre le 3e tigre de Fass et le lutteur de Pikine programmé pour le 05 février prochain est finalement reporté. La cause de ce report est due à la blessure d’Ama Baldé, confirmée par le CNG après une contre-expertise demandée par son adversaire.

Depuis, les amateurs de lutte attendaient avec impatience la réaction du fils de Falaye Baldé. Voilà que vendredi, Ama Baldé a enfin réagi. Sur son compte Instagram, le lutteur semble très touché par l’attention que lui témoignent ses fans. « J‘ai reçu tellement d’appels et messages ces derniers jours. Juste pour vous dire que vos prières me vont droit au cœur. Diam ak Peikheim Yalak Dogalam. Dii Santatt Yala Boubakh On Love les Gars« , écrit le lutteur.

wiwsport.com