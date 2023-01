Le défenseur international sénégalais a évoqué les difficultés que traverse Chelsea depuis plusieurs semaines.

Buteur contre Fulham ce jeudi 12 janvier, Kalidou Koulibaly n’a pu éviter la défaite de Chelsea Craven Cottage où les Blues se sont inclinés 2 à 1 en match en retard de la 7e journée de Premier League. Une nouvelle déconvenue qui met en lumière les grandes difficultés que traverse actuellement le club londonien, en particulier depuis le départ de Thomas Tuchel.

Éliminé aux troisièmes tour de League Cup et de la FA Cup, Chelsea pointe seulement à la dixième place de Premier League, à dix points du 4e. Kalidou Koulibaly notamment est conscient de ce passage à vide. « Nous savons que c’est difficile pour les supporters. Nous allons tout faire pour changer cette situation et j’espère que les supporters continueront à croire en cette équipe », a reconnu le défenseur international sénégalais dans des propos rapportés sur le site de son club.

« Il y a beaucoup de pression sur l’entraîneur et sur l’équipe, mais tout le monde est derrière l’entraîneur. On veut l’aider et le rendre fier, c’est difficile en ce moment mais on va tout faire. Nous allons nous entraider et en tant qu’équipe, nous allons continuer à travailler, poursuit l’ancien joueur du Napoli. Nous savons que nous avons beaucoup de blessés, des joueurs qui manquent à l’appel. »

Pour le Champion d’Afrique, bien qu’il manque des éléments importants, l’effectif actuel doit tout faire pour retourner la situation. « C’est difficile en ce moment mais nous devons continuer à travailler. On ne peut pas rester comme ça et attendre qu’ils reviennent pour montrer autre chose sur le terrain. C’est une situation difficile mais nous ne pouvons pas nous en plaindre, nous devons juste travailler dur et continuer à croire. »

wiwsport.com