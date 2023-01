L’essentiel est sauf : l’Algérie, sans briller, a débuté son Championnat d’Afrique des Nations par une victoire contre la Libye (1-0), vendredi au Stade Nelson Mandela d’Alger. Un but sur penalty d’Aimen Mahious a extirpé les hommes de Madjid Bougherra du piège tendu par une accrocheuse équipe libyenne, emmenée par le sélectionneur de l’équipe nationale A Corentin Martins.

Poussés par leur public, les Fennecs ont pris le contrôle du match dès les premiers instants et tout au long de la première période d’ailleurs. Mais les Chevaliers de la Méditerranée ont résisté pour emmener le score à 0-0 à la pause. Cependant, les Libyens se feront surprendre en début de seconde période par une équipe algérienne qui, malgré l’avantage du ballon, semblait peu inspirée.

Pressé par Aimen Mahious, Belqasem Rajab commet une grossière erreur en essayant de relancer vers son gardien. Ce qui profite à l’attaquant algérien qui se fait découper dans la surface par Mouad Ellafi. Le joueur de l’USM Alger obtient donc logiquement un penalty qu’il transforme tranquillement (57e). Le premier but dans ce CHAN mettait un peu de piment dans cette première rencontre.

Si leur réaction est immédiate, les hommes de Corentin Martins vont buter sur le gardien algérien Alexis Guendouz (70e). Dans la foulée, le capitaine de la Libye, Ali Salama, trouve le poteau gauche algérien et manquait de justesse l’égalisation. Au final, c’est bien l’Algérie qui s’impose dans ce groupe également composé de l’Ethiopie et du Mozambique, qui jouent ce samedi (13h00 GMT).

Full time! 🔚

🇩🇿 Algeria 1-0 Libya 🇱🇾

Aimen Mahious' penalty gifts the hosts their first three points of the #TotalEnergiesCHAN2022. pic.twitter.com/7kupkEk1oW

— MARHABA (@CAF_Online) January 13, 2023