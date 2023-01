Vainqueur du Chan à deux reprises, La République démocratique du Congo fait, sans aucun doute, office de grand favori du groupe B, mais derrière, la bataille s’annonce ouverte entre l’Ouganda, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Wiwsport, vous présente cette poule, logée à Annaba, à plus 500 km de la capitale Algérienne.

La RD Congo, le favori

Avec un effectif pratiquement composé des joueurs de la sélection A, la RD Congo fait figure d’épouvantail dans ce groupe. Deux fois champions (2009, 2016), les Léopards qui disputeront leur 6e CHAN en Algérie détiennent avec le Maroc, le record des nations les plus titrées. Pour cette nouvelle édition, la RDC emmenée par le sélectionneur Otis Ngoma espère faire mieux que lors de l’édition précédente où elle a été éliminée (2-1) en quarts de finale par le hôte du Cameroun.

Ouganda, toujours au rendez-vous et jamais au second tour

Du Soudan au Cameroun en passant par le Maroc, l’Ouganda a participé à toutes les campagnes du championnat d’Afrique des nations depuis 2011, 5 au total. Toutefois, il n’a jamais réussi à franchir le cap du second tour. Cette nouvelle édition sera donc une opportunité pour les représentants de la zone de l’Afrique centrale d’effacer leur triste record et de sortir des poules pour la première fois de leur histoire. Les protégés de Milutin Sredojevic, en dépit des péripéties qui ont quelque peu porté un coup à leur préparation, notamment des problèmes financiers, sont déterminés à franchir les barrières. L’équipe qui a fait deux matchs nuls contre le Mali (0-0) et face au Cameroun (1-1) en préparation, comptera sur plusieurs joueurs qui ont déjà l’expérience de la compétition.

Côte d’Ivoire, décevante avant la compétition

Absente de la précédente édition, la Côte d’Ivoire dont sa meilleure performance reste la troisième place remportée en 2016 devant le Mali (2-1), fera sa 5e apparition dans ce tournoi qui regroupe les joueurs africains évoluant dans leurs championnats. Les Éléphants qui joueront sans Yaya Sogodogo, actuel buteur du championnat et grand espoir ivoirien restent sur des résultats assez inquiétants en phase de préparation. En effet, opposés au Cameroun pour leur première sortie amicale, les hommes de Soualiho Haidara ont concédé un match nul (1-1) compliqué avant de subir une déroute devant les Mauritaniens (3-1). Derniers de leur Groupe, au Maroc en 2018, avec 1 point derrière l’Ouganda, la Namibie et la Zambie, les Ivoiriens locaux devront montrer un visage plus convaincant pour retrouver le second tour.

Sénégal, retour ambitieux

Absent des radars de cette compétition depuis une dizaine d’années, 12 ans plus précisément, Sénégal fait son retour après avoir enfin réussi à se débarrasser de son ennemie jurée, la Guinée, en éliminatoires. C’est bien les Lions qui vont disputer la 7e édition du Chan aux dépens du Sily National. Un come-back que les coéquipiers de Moutarou Baldé, même diminués avec le départ de plusieurs cadres, veulent marquer. À sa tête Pape Thiaw, la sélection locale sénégalaise a enregistré un bilan de préparation mitigé de 2 matchs nuls, une défaite et un succès. Sur le papier, certes, les Lions dont leur meilleur résultat au CHAN reste une quatrième place en 2009 (éliminés au premier tour en 2011), ne sont clairement pas favoris pour le sacré final, toutefois, ils ne devront pas avoir du mal à se qualifier pour les quarts de finale. Puisque, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda ne semblent pas être des adversaires insurmontables pour les Lions.

wiwsport.com