Le Dr Motsepe a assisté à l’inauguration du stade Nelson Mandela situé à Baraki qui accueillera le match d’ouverture devant un public de 40 000 fans à guichets fermés. L’événement a été suivi par le petit-fils de Mandela; Mandla Mandela et le président de la FIFA, Gianni Infantino. S’exprimant lors d’une conférence de presse dans la capitale Alger, Motsepe a déclaré : « Je tiens à remercier les autorités algériennes d’avoir honoré la mémoire de Nelson Mandela qui avait compris, bien avant certaines personnes, que le sport unissait les peuples » rapporte le site de la CAF.

Motsepe était accompagné des vice-présidents de la CAF – Augustin Senghor et Seydou Mbombo Njoya, du secrétaire général de la CAF Veron Mosengo-Omba ainsi que du président de la Fédération algérienne de football Djahid Zefizef lors de la conférence de presse. Comme cette grande figure du panafricanisme, Motsepe a également félicité les équipes africaines qui ont disputé la Coupe du monde de football, Qatar 2022. « Nous avons assisté à des performances époustouflantes de nos représentants lors de cette Coupe du monde. La Tunisie a battu la France, le Cameroun est sorti vainqueur face au Brésil, la performance du Ghana dans un groupe très difficile, la qualification du Sénégal pour les huitièmes de finale et que dire du Maroc, première nation africaine qualifiée pour les demi-finales de cette grande étape du football mondial. L’Afrique était vraiment une source de fierté.

Bien que l’Algérie n’ait pas été présente lors de cette Coupe du monde, Motsepe a désigné la nation des Renards du désert comme le pays du football. « Regardez le nombre de champions que l’Algérie a donné au football – Rabah Madjer, Riyad Mahrez et aussi Zizou (Zinédine Zidane) dont les parents sont algériens. Dès qu’on arrive en Algérie, on sent l’amour que les gens ont pour ce jeu. Cela nous garantit une grande fête ».