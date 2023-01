Des scénarios rocambolesques s’enchaînent pour la sélection marocaine. Alors qu’elle devait rejoindre finalement le pays hôte de la 7e édition du championnat d’Afrique des Nations, le Maroc décide de renoncer faute d’autorisation de vol de la part des autorités algériennes.

C’est un nouvel épisode de l’affaire maroco-algérienne. Alors que le ministère des affaires étrangères marocain annonçait, jeudi soir, que l’équipe nationale participerait à la compétition à Constantine (nord-est de l’Algérie) selon le Monde, la sélection marocaine a quitté en début d’après-midi l’aéroport de Rabat-Salé où elle attendait l’autorisation d’Alger pour décoller, à bord d’un avion de la compagnie Royal Air Maroc resté sur le tarmac.

Mais, les joueurs et l’encadrement de l’équipe sont remontés dans un autocar après avoir patienté dans le salon d’honneur de l’aéroport depuis le début de la matinée. Faute d’avoir reçu l’autorisation des autorités algériennes pour s’y rendre en avion, le double tenant du titre, obligé de renoncer à la compétition. Sur place, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa regrette cette situation : « Il est très malheureux de priver l’équipe nationale marocaine, qui se préparait sérieusement depuis six mois pour participer au CHAN et défendre son titre. Il est malheureux que l’équipe reste des heures durant à l’aéroport en attendant l’autorisation pour prendre part à une compétition africaine », a-t-il affirmé.

🗞️ | Les Lions de l'Atlas quittent l'aéroport de Rabat après plusieurs heures à attendre l'autorisation de vol des autorités algériennes. Le Maroc, double champion, ne pourra pas participer au CHAN en Algérie. Une première dans l'histoire du football. pic.twitter.com/RxT7osRRjR — Football Times ⚜️ (@FootballTimes75) January 13, 2023

