Libasse Ngom a répondu aux questions des internautes sur la page Facebook de la FSF. Le joueur de 19 ans a parlé de l’objectif du CHAN 2023 et de son parcours.

Il fait partie des 23 joueurs choisis qui vont disputer le retour du Sénégal au CHAN. Le groupe vit bien en Algérie a-t-il fait savoir dans #AskLibasse. « On a une bonne vie de groupe parce qu’on a l’habitude de se croiser en championnat. Cela facilite beaucoup les choses. Notre objectif est d’aller le plus loin possible. Nous allons repousser nos limites et on verra où cela nous ménera ». Pour dire ainsi que le Sénégal ne se fixe pas de limites durant cette compétition qu’il retrouve après 12 ans d’absence.

Concernant son parcours, Mame Libasse Laye Ngom ne cite que deux clubs. « J’ai été formé dans le club Demba Diop FC. Je remercie de passage le fondateur Ousmane Ndoye et le coach El hadj Seck qui m’a beaucoup appris. J’ai rejoint GFC en 2021, ils m’ont beaucoup aidé. Ils m’ont proposé un bon projet sportif ».

Parmi ses plus beaux souvenirs de sa jeune carrière, il parle du tournoi UFOA-A de la catégorie U20 remporté par le Sénégal en septembre passé. « C’est le jour où on a remporté le tournoi UFOA, c’est mon premier trophée en tant qu’international sénégalais. Mon club de rêve est le Barcelone. Depuis tout petit je suis ce club espagnol ».

wiwsport.com