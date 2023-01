Après avoir décliné sa participation dans un premier temps, le Maroc double tenant du titre du CHAN va finalement participer à l’édition 2023 qui se déroule en Algérie du 13 au 4 février.

C’est un feuilleton qui vient de prendre fin. Le tenant du titre sera finalement bien présent en Algérie pour défendre son titre de champion du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). En effet si la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) avait affirmé jeudi matin dans un communiqué que la sélection locale n’était pas en mesure de faire le déplacement en Algérie pour y disputer le tournoi dans la mesure « où l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine n’a pas été confirmée», la situation a changé au fil des heures. Selon Footmercato, le président de la FRMF Faouzi Lekjaa a expliqué que l’équipe continuait sa préparation et espérait bien décoller pour l’Algérie ce vendredi à travers un vol direct.

«L’équipe nationale du Maroc continue sa préparation en ce moment au complexe M6 de football. Les visions de l’EN et la FRMF sont claires, et c’est bien la participation, en témoigne notre préparation. Le seul point négatif reste la réponse des autorités du pays organisateur pour que l’EN puisse se déplacer dans les conditions qu’il faut à Constantine. (…) L’équipe nationale marocaine est prête à voyager en cas de réponse positive et d’autorisation par l’organisme organisateur de se déplacer de l’aéroport de Rabat-Salé vers l’aéroport de Constantine par Royal Air Maroc, le transporteur officiel des équipes nationales.» a affirmé le patron du football marocain.

Rappelons que le Maroc est logé dans la poule C en compagnie du Soudan, du Madagascar et du Ghana.

