On y est, le coup d’envoi de la 7e édition du championnat d’Afrique des nations, sera donné ce vendredi en Algérie. Le traditionnel match d’ouverture propose un derby maghrébin Algérie – Libye au stade Nelson Mandela, rénové pour l’occasion.

C’est un nouveau rendez-vous du ballon rond. La coupe du Monde au Qatar à peine bouclée, le championnat d’Afrique des Nations ouvre ses portes. Cette joute africaine qui se jouera sur le sol algérien à partir de ce vendredi regroupera les meilleures nations locales du continent. Pour la première fois de l’histoire de la cette compétition, 18 sélections (le Maroc qui a menacé de boycotter la compétition, sur fond de tensions politiques avec le pays hôte algérien, devrait finalement renoncer à sa décision) sur la ligne de départ, au lieu de 16 habituellement. Elles seront émaillées d’un seul et unique objectif : soulever le trophée le soir du 04 février. Il faudra au préalable passer par les phases de groupes où seuls les deux premiers des poules de quatre et les premiers des groupes de trois se qualifient pour les quarts de finale.

Un derby du Maghreb pour lancer les hostilités

Les supporteurs qui seront présents au stade devront en prendre plein les yeux avec un spectacle haut en couleur, annoncé : « au moins 66 pays suivront l’acte d’ouverture depuis Alger, où plus de 24 caméras seront utilisées, avec notamment des équipes de production supplémentaires autour du stade qui donneront une plus grande couverture au tout premier CHAN, joué sur le sol algérien » rassure le comité d’organisation.

Juste après la cérémonie d’ouverture qui enregistra également la présence de plusieurs stars du ballon rond, dirigeants, à l’instar du président de la Fifa et celui de la CAF et légendes africaines, aura lieu la première rencontre du tournoi. Et quoi de mieux qu’un derby pour lancer la compétition. Comme le veut la tradition, l’Algérie, pays hôte, ouvrira le bal. Les Verts de Madjid Bougherra recevront la Libye des Chevaliers de la Méditerranée à 19h GMT toujours au stade Nelson Mandela.

Équipes à surveiller

Qui succédera au Maroc, vainqueur des deux derrières éditions ? 18 formations seront engagées dans la course ce vendredi 13 janvier avec la première journée de la phase de groupes. Les adversaires du Maroc, de la RD Congo, du Mali et du Ghana, considérés comme les grands favoris de cette édition, devront surveiller leurs arrières.

5 Groupes

Les 18 pays (avec le Maroc) sont répartis en 5 groupes. La poule A est logiquement composée de l’Algérie, pays hôte, de la Libye, de l’Éthiopie et du Mozambique. Le groupe B regroupe l’une des équipes les plus titrées du championnat, la RDC avec deux trophées, deux grosses cylindrées du football africain, en l’occurrence la Côte d’Ivoire et le Sénégal et l’Ouganda. Le groupe C comporte, quant à lui, le Maroc, le soudan, le Madagascar et le Ghana. Avec trois équipes chacune, le groupe D et E sont composés respectivement du Mali-Angola-Mauritanie et du Cameroun-Congo-Niger.

Programme phase de groupe

13 janvier 2023

20 h : Algérie – Libye (Gr. A), à 20 h au stade Nelson Mandela (Bakari).

14 janvier 2023

14 h : Éthiopie – Mozambique (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

17 h : République Démocratique du Congo – Ouganda (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

20 h : Côte d’Ivoire – Sénégal (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

16 janvier 2023

17 h : Maroc – Soudan (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 h : Madagascar – Ghana (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

16 janvier 2023

17 h : Mali – Angola (Gr. D), stade Miloud Hadefi (Oran).

20 h : Cameroun – Congo (Gr. E), stade Miloud Hadefi (Oran).

17 janvier 2023

20 h : Algérie – Éthiopie (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

17 h : Mozambique – Libye (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

18 janvier 2023

17 h : République Démocratique du Congo – Côte d’Ivoire (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

20 h : Sénégal – Ouganda (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

19 janvier 2023

17 h : Maroc – Madagascar (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 h : Ghana – Soudan (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 janvier 2023

17 h : Angola – Mauritanie (Gr. D), stade Miloud Hadefi (Oran).

20 h : Congo – Niger (Gr. E), stade Miloud Hadefi (Oran).

21 janvier 2023

20 h : Mozambique – Algérie (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

20 h : Libye – Éthiopie (Gr. A), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

22 janvier 2023

20 h : Sénégal – République Démocratique du Congo (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

20 h : Ouganda – Côte d’Ivoire (Gr. B), stade Nelson Mandela (Bakari).

23 janvier 2023

20 h : Ghana – Maroc (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 h : Soudan – Madagascar (Gr. C), stade Miloud Hadefi (Oran).

24 janvier 2023

17 h : Mauritanie – Mali (Gr. D), stade Miloud Hadefi (Oran).

20 h : Niger – Cameroun (Gr. E), stade Miloud Hadefi (Oran).

Phase finale

27 & 28 janvier 2023

Quarts de finale

31 janvier 2023

Demi-finales

3 février 2023

20 h : petite finale, stade Miloud Hadefi (Oran).

4 février 2023

20 h : finale, stade Nelson Mandela (Bakari)

