L’ISEG chez les femmes, et I’ASFA du côté des hommes, vont bientôt remettre leurs titres en jeu. En effet, après un break de plusieurs mois, le démarrage de l’élite du hand-ball sénégalais, qui était programmé ce week-end, va reprendre service dans une semaine. La Fédération sénégalaise de Hand-ball (FSHB) a décidé de décaler la 1ère journée afin de permettre aux équipes concernées de compléter leurs dossiers et leurs licences.

Toutefois, cette nouvelle saison du championnat national sera différente de la précédente. Car, la méthode des deux poules a été supprimée par l’instance dirigeante du hand sénégalais. De ce fait, la N1 masculin sera composée d’un seul groupe de huit équipes, de même que le tableau féminin, où huit formations se disputeront le titre.

Selon le directeur des compétitions de la FSHB, Chérif Ndiaye, cette nouvelle méthode a été adoptée pour que toutes les équipes s’affrontent en aller-re- tour. Ce dernier a également indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour que les nouvelles échéances se déroulent dans de bonnes conditions. Pour cela, l’instance s’est rapprochée de la police pour assurer la sécurité tout au long de la saison.

Le championnat national masculin sera composé du sextuple champion en titre, l’ASFA, de l’US Rail, la Jeanne d’Arc de Dakar, l’Olympique de Diourbel, Dagana, le Dakar Université Club (DUC), I’ISEG et l’US Gorée. Concernant les dames, on aura le champion sortant, l’ISEG, Diissoo de Guédiawaye, finaliste de la dernière édition et son éternel rival: Golf. La Renaissance de Tivaouane, Djadji Sarr, Diamono, DUC, ainsi que l’Olympique Diourbel seront aussi au rendez.

