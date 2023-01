Il a fallu un live avec nos confrères de lutte-tv pour qu’Aziz Ndiaye brise le silence. Et, dans cette première sortie après la défaite de son poulain Balla Gaye 2, contre Boy Niang 2, l’agent du Lion de Guédiawaye rejette manu militari les accusations portées contre Yékini depuis la défaite de Balla. Et d ‘apporter des éclaircissements.

« Yékini ne nous a pas combattus. Siteu et Reug Reug non plus »

« Yékini ne nous a pas combattus. Siteu et Reug Reug non plus. Personne d’autre ne nous a combattus. Il ne faut pas attendre que nous tombions pour faire toute sorte de commentaires. On ne peut préparer un combat en six mois, le perdre et accepter qu’on nous critique de partout. Balla s’est bien préparé et était venu au stade pour gagner. »

« En sport, il faut savoir perdre »

« En sport, il faut savoir perdre. De la même manière qu’on manifeste sa joie après une victoire, il faut savoir féliciter l’adversaire en cas de défaite. Nous n’avons jamais cité le nom de Yékini dans cette affaire. Il n’a pas le temps de s’occuper de Balla Gaye 2. De grâce, qu’on l’épargne un peu. »

« Nous n’avons pas de problème avec Yékini. Et n’aurons jamais de problème avec lui »

« Ce n’est pas bon de citer le nom de Yékini seulement chaque fois que Balla Gaye 2 perd un combat. Ce n’est pas bien. Yékini est un gentleman. Il a fait sa carrière. Nous n’avons pas de problème avec Yékini. Et n’aurons jamais de problème avec lui. Ceux qui parlent le font de leur propre gré. Ces sorties les engagent. Ils sont peut-être des fanatiques qui aiment trop Balla Gaye 2. »

« Boy Niang a le mérite d’avoir battu Balla Gaye 2 »

« Balla est un champion. Boy Niang est un jeune champion qui a du mérite et qui a fait ses preuves. Il a le mérite d’avoir battu Balla Gaye 2. Il faut éviter, chaque fois que Balla Gaye 2 tombe, de dire que tel ou tel autre l’a combattu. Ce n’est pas du sport. Balla ne le dira jamais. Nous qui sommes de son staff ne le dirons jamais, non plus. »

« Balla Gaye 2 était bien apte à lutter »

« Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Aucun combattant ne vient combattre en étant à 100% de ses moyens. Nous qui encadrons Balla sommes des responsables. S’il n’était pas apte à venir lutter, nous n’aurions pas accepté qu’il vienne lutter. Il était bien apte à lutter. »

Les arenestv