À l’issue d’un match à rebondissements, le Real Betis s’est incliné en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça après séance des tirs au but (2-2, 2-4) TAB.

Vainqueur de la Coupe du Roi la saison dernière, le Real Betis était à la quête d’un premier trophée cette saison. À Riyad, la capitale saoudienne, ce jeudi soir, la formation de Manuel Pellegrini faisait face au FC Barcelone pour les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Mais malgré un match vaillant de leur part, Youssouf Sabaly et ses partenaires ont été battus aux tirs au but par les Catalans.

Largement dominé en première période en dépit d’avoir eu les meilleures occasions, le Real Betis a logiquement été mené à la pause sur un but de Robert Lewandowski (40e). Revenus avec de meilleures impressions, les Andalous ont ensuite poussé dans la seconde mi-temps et égalisé à la 77e sur un joli but de Nabil Fekir. Le score restait à 1-1 à l’issue du temps réglementaire.

Pour les prolongations, le Barça repart avec les mêmes bases et reprend très vite l’avantage grâce à Ansu Fati. Mais le Real Betis, qui n’a jamais abdiqué dans cette partie, a encore remis les pendules à l’heure sur une réalisation de Loren Moron (2-2, 101e). Sabaly, entrée en jeu à la 79e, et les siens vont finalement perde aux tirs au but (2-4). C’est donc que le Barça qui rejoint le Real Madrid à la finale. Les Madrilènes ont vaincu Valence, mercredi, après tirs au but.

