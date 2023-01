Iliman Ndiaye est récompensé de sa superbe fin d’année avec Sheffield United. Auteur de cinq passes décisives en quatre rencontres avec les Blades au mois de décembre, le jeune attaquant international sénégalais fait partie des quatre joueurs nommés pour le trophée du meilleur joueur du mois en Championship.

Pour décrocher ce titre honorifique pour la première fois de sa carrière, le joueur de 22 ans devra faire face à une rude concurrence. Chuba Akpom (Middlesbrough, 4 buts sur le mois), Alex Palmer, impressionnant dans les camps de West Bromwich, et Joêl Piroe, auteur de trois buts sur le mois avec Swansea, sont aussi nominés.

The shortlist for December's #SkyBetChampionship Player of the Month has been announced…#EFL https://t.co/bmXbUW8c85

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) January 12, 2023