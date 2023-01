La descente aux enfers se poursuit pour Chelsea. En match en retard de la 7e journée de Premier League, les Blues, malgré Kalidou Koulibaly, ont concédé une nouvelle défaite face à Fulham (1-2).

Chelsea s’enlise gravement dans la crise. Battus à deux reprises la semaine dernière par Manchester City, qui les a éliminés de la FA Cup, les hommes Graham Potter ont déchanté face à Fulham (2-1) jeudi soir à Craven-Cottage dans un match en retard de la septième journée de Premier League, concédant un troisième. Les Blues pointent au dixième rang, à dix longueurs du podium.

Mené dans ce match après 25 minutes sur un but de l’ex Blue William, Chelsea a réagi juste après le retour des vestiaires. Et devinez grâce à qui ? Kalidou Koulibaly bien évidemment. Le défenseur sénégalais signait son deuxième but avec le club londonien. Mais lui et sa défense ont une nouvelle fois cédé sur une réalisation de Carlos Vinicius (73)e. Suffisant pour Fulham pour l’emporter.

