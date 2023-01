Qui va succéder à Robert Lewandowski, double tenant du titre ? La course est lancée. La FIFA a dévoilé ce jeudi la short-list des joueurs en lice pour le trophée : meilleur joueur de l’année. Sadio Mané est retenu parmi les 14 candidats.

Ils sont choisis par un panel d’experts du football en fonction de différents critères. C’est la première étape du FIFA THE BEST qui passe par deux étapes de votation. Puis, l’autre vote va concerner les journalistes, supporters, capitaines et sélectionneurs. Les voix des capitaines (25%) et des sélectionneurs (25%) des équipes nationales pèsent pour moitié. L’autre moitié des votes est répartie équitablement entre les supporters (25%) et un groupe de représentants des médias (25%) du monde entier.