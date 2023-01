Depuis 2015, il évolue dans le championnat américain de football (Major league Soccer). Clément Diop, 29 ans, va y rester encore pour une année.

Atlanta United a annoncé qu’il l’a recruté pour un contrat d’un an pour 2023 avec une option de club pour 2024. Diop a commencé la saison dernière avec l’Inter Miami CF avant un échange de mi-saison avec New England Revolution. Depuis, il est devenu un agent libre.

« Clément apporte plus d’expérience en MLS à notre équipe et à notre groupe de gardiens de but », a déclaré le vice-président et directeur technique d’Atlanta United, Carlos Bocanegra, dans un communiqué de presse. « Nous sommes confiants dans le groupe que nous avons réuni avec Brad, Quentin et maintenant Clément ajoutés au mélange. » Avec une expérience de 7 ans dans ce championnat, il apportera beaucoup à l’effectif notamment le secteur des gardiens où l’on en compte quatre.

Concernant son parcours, l’ancien sociétaire d’Amiens II a rejoint LA GALAXY II du championnat USL (la ligue professionnelle Nord-Americaine) avant la saison 2015. Il a commencé 28 matchs et enregistré 10 clean-sheet alors que LA Galaxy II atteignait la finale du championnat USL avant de tomber à Rochester dans le temps supplémentaire. Diop a signé avec la première équipe de LA Galaxy après la saison et a fait ses débuts en MLS le 20 août 2016. Il a été 15 fois titulaire au cours de la saison 2017 pour LA Galaxy avant de passer au CF Montréal via le repêchage avant la campagne 2018.

Il a passé quatre saisons avec Montréal, 2020 étant la saison où il a joué le plus de temps. Il a commencé 20 matchs et a réalisé 73 arrêts, un sommet en carrière. Avant la saison 2022, Diop a signé avec l’Inter Miami CF avant d’être échangé à la mi-saison en Nouvelle-Angleterre. Pour rappel, Clement Diop a une fois gardé les cages de l’équipe nationale du Sénégal lors d’un match amical contre l’Ouganda en juin 2017.

Bonjour, Clément 👋 The final piece of our goalkeeping group has arrived 🧤 — Atlanta United FC (@ATLUTD) January 11, 2023

