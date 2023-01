Le retour à la compétition approche progressivement pour Sadio Mané. Blessé au genou droit le 8 novembre dernier à la veille de la coupe du Monde, l’international sénégalais, contraint de renoncer à cette compétition, s’est fait opérer la semaine suivante à Innsbruck (Autriche).

Du côté Bavarois, l’espoir de compter sur le double ballon d’Or Africain face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, est réel. Cependant, Julian Nagelsmann ne l’envisage pas pour la rencontre aller, prévue pour le 14 février au Parc des Princes.

Ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur bavarois a donné ses nouvelles. « C’est un joueur important, rappelle Nagelsmann. Si tout se passe bien, il se pourrait qu’il revienne à temps pour le PSG. Nous verrons comment il réagit à la charge de travail. Personnellement, je ne l’envisage pas encore pour le match aller« , a-t-il fait savoir. Pour rappel, le Bayern Munich qui a récemment publié les photos de la rééducation de l’attaquant sénégalais n’a jusqu’ici pas communiqué sur la date de son retour.

🗣️ @J__Nagelsmann on Mané: "He's an important player. If everything goes well, then it could be the case that he returns in time for PSG. We will see how he reacts to the workload. Personally, I'm not yet considering him for the first leg." #FCBayernWTC pic.twitter.com/lRpGz0nV6g

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 12, 2023