Le championnat national féminin de rugby à VII a dé- marré sa saison dimanche dernier. Au terme des matchs de la 1ère journée, l’INSEPS s’est emparé d’entrée de la première place.

Dans une poule unique, les équipes du Championnat national féminin se sont affrontées di- manche dernier pour le compte de la 1ère journée. Pour ce tour inaugural, la Fédération sénégalaise de Rugby (FSR) s’est, pour le moment, contentée de quatre équipes pour démarrer la saison.

« On est à la première à la 1ère journée. D’autres équipes vont compléter pour avoir au minimum cinq à six équipes féminines. L’objectif est de disposer d’une poule dans les régions et une autre à Dakar», a fait savoir le directeur administratif de la FSR, El Hadji Diène Diouf.

Au terme des matchs, l’INSEPS a imposé deux fois son diktat face à Entente Guêpes Thiès (ETG), d’abord sur le score sans appel de 34 à 00, ensuite par 25 à 00. Pour sa part, Lionnasse s’est imposé à son tour contre ETG (19-00), avant d’enchaîner contre Simal (31-00).

Lors de la grande finale pour la première place, les filles de l’INSEPS et celle de Lionnasse ont fait match nul (10-10). Malgré cet accroc, les pensionnaires de l’INSEPS sont restées premières au classement général. INSEPS et Lionnasse sont bien partis pour une saison pleine de rivalités.

