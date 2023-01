Le meneur et international sénégalais Mamadou Faye a encore performé malgré la mauvaise passe de son club, Joeuf Homécourt Basket.

A Alfortville, le meneur et ses partenaires se sont inclinés devant un concurrent direct au classement (91-78). Le meneur et international sénégalais Mamadou Faye a encore performé malgré la mauvaise passe de son club, Joeuf-Homécourt paie les frais d’un mauvais début de match malgré les efforts fournis par son meneur. Mo Faye a terminé au top avec 20 points, 6 rebonds et 8 fautes provoquées en 25 minutes de jeu.

Le JHB occupe présentement la 11ème place au classement du groupe B de la N2 masculine française.

Basket221