Annoncé en instance de départ, Meleye Diagne est fortement courtisé en Europe. Des clubs français et belges seraient sur la piste du joueur de 20 ans.



Il était très attendu pour cette 7e édition du CHAN 2023. Finalement, l’attaquant de Diambars ne fera pas partie de la sélection du Sénégal qui effectuera son retour dans cette compétition, 12 ans après.

Pour expliquer l’absence du joueur qui s’est illustré durant toute la préparation et de la phase des éliminatoires, le sélectionneur des Lions locaux avait annoncé le départ du joueur du championnat local. « Meleye, on ne pouvait pas l’utiliser parce qu’il est en instance de départ. C’est donc mieux de prendre un joueur qui a plus la tête à vouloir disputer cette compétition. Nous savons que les joueurs ont tous envie d’aller monnayer leurs talents et nous lui souhaitons vraiment très bonne chance parce qu’il le mérite. Il l’a montré lors des éliminations. C’est un excellent joueur, nous lui souhaitons une très grande carrière » déclarait Pape Thiaw dans une interview avec wiwsport.

Ainsi, nous avons appris que l’attaquant de 20 ans considéré comme un des meilleurs à son poste, est fortement courtisé en Europe. Il y’aurait un gros intérêt de l’ASSE sur lui. Les Verts qui sont partenaires avec un autre club sénégalais outre Diambars ne sont pas les seuls intéressés. En effet, selon nos sources une autre équipe française en Ligue 2 est en lice. Toutefois, les clubs français seront aussi en rivalité avec les équipes belges. On en saura plus bientôt !

wiwsport.com