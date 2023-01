Le SCO Angers des sénégalais Sada Thioub et Abdallah Sima a été battu ce mercredi par le Paris Saint Germain dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Angers n’a pas fait le poids face au Paris Saint Germain ce soir. Le SCO n’a pas tenu plus de cinq minutes dans cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1. C’est Hugo Ekitike qui a ouvert le score dès la 6e minute de jeu sur une action bien menée par Messi et Mukiele (1-0).

Très bien muselé par Sergio Ramos en première période, Abdallah Sima titulaire d’entrée de jeu va avoir plus d’espace en seconde période. Idéalement servi dans la surface, l’attaquant sénégalais rate le cadre alors qu’il se trouvait seul devant Donnarumma (60e). Son tir s’envole dans les travées du Parc des Princes.

Le SCO sera puni quelques minutes plus tard par l’inévitable Lionel Messi. L’argentin servi parfaitement dans la surface par Nordi Mukiele contrôle et frappe subtilement la balle qui se loge au fond des filets de Paul Bernardoni. Débuta alors le show Leo Messi qui après son but devient intraitable. A la 83e, il sert d’une louche Neymar qui fusille le gardien. Malheureusement le but est refusé sans conséquence puisque le Paris Saint Germain remportera tranquillement le match et devient plus que jamais leader de la Ligue 1.

Notons que Sada Thioub est entré à la 80e minute de jeu en remplacent de son compatriote Abdallah Sima auteur d’un match très moyen pour ne pas dire insuffisant.

