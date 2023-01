Southampton a sorti l’ogre anglais de la League Cup après sa victoire retentissante 2-0. Manchester City est ainsi éliminé de la coupe de la ligue anglaise grâce notamment à un but de Sékou Mara.

C’est la surprise de la League Cup du coté de Saint Mary’s Stadium. Le favori a été sorti ce mercredi en quart de finale par Southampton de Sékou Mara. C’est d’ailleurs ce dernier qui a montré la voie à ses coéquipiers à la 23e minute de jeu. Idéalement servi dans la surface, l’attaquant originaire du Sénégal reprend sans contrôle le cuir qui se loge au fond des filets des citizens.

Sékou Mara sera imité cinq minutes plus tard par Moussa Djenepo qui d’une frappe sublime enroulé du pied droit bat Ortega et permet à Southampton de mener 2-0 avant la pause. Ce score va être maintenue jusqu’à la fin du match malgré les changements apportés par Pep Guardiola. Les entrées de Kévin De Bruyne, Erling Haaland ou encore de Manuel AKanji n’y changeront rien, les Saints mettent à terre le grand Manchester City et se qualifient pour le dernier carré de la compétition.

Wiwsport.com