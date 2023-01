Lac 2 de l’écurie Walo) a reçu, lundi dernier, une partie de la presse, chez lui à Guédiawaye. Face aux journalistes, Le Diato a exprimé son envie d’en découdre avec le Roi des arènes.

«J’ai bien entendu la déclaration de Modou Lô disant qu’il ne m’affronterait plus parce que je dois donner la chance à Franc et autres. Cette sortie m’a surpris parce que j’ai donné la chance aux jeunes à plusieurs reprises. Je ne suis pas méchant. Mais j’ai lutté trois fois avec Eumeu Sène. Donc il (Modou Lô) doit oser m’affronter pour une troisième fois. Il a certainement peur de moi, il faut oser le dire. Où bien il y des non-dits? Quelque chose doit certainement changer entre-temps. Il me connait très bien parce qu’il m’a déjà testé. On doit s’affronter une troisième fois pour que les choses soient plus claires pour de bon. S’il y a un 3ème combat, il y aura une chute claire et nette. Un Lac 2 / Modou Lô est plus logique qu’un Modou Lô/ Boy Niang 2. Parce que j’ai battu Boy Niang 2. On ne doit pas forcer Boy Niang 2 surtout que je suis le seul VIP qui n’a pas encore lutté pour un combat royal», martèle le Puncheur du Walo dans Sunu Lamb.

wiwsport avec Sunu Lamb